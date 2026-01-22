Самка манула переехала из Барнаульского зоопарка в Санкт-Петербург

Барнаульский зоопарк отправил в Санкт-Петербург самку манула. В Ленинградский зоопарк дикая кошка по кличке Пепе передана на временное содержание по программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по сохранению и разведению манулов, сообщили в Ленинградском зоопарке.

Цель поездки — создание генетически здоровой пары и рождение потомства. «Мы — второй зоопарк в России, в котором живет пара, принесшая потомство. Только в шести зоопарках нашей страны есть представители этого интересного, но непростого в содержании вида»,— отметили в учреждении.

Отмечается, что манул проведет на карантине месяц. За это время кошка должна адаптироваться к новым условиям.

Манул, или «палласов кот» — хищное животное из Красной книги, находящееся под угрозой исчезновения. Это единственный дикий кот, который по размеру схож с домашним. Но в отличие от Мурок и Васек его зрачки на солнце не превращаются в щелочки, а остаются круглыми. Численность манулов в дикой природе сокращается.

Михаил Кичанов