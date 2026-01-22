Тамбовский переработчик полиэтилена планирует расширить производство за 160 млн

Компания ООО «Ресайкл Полимер Групп» инвестирует порядка 160 млн руб. в расширение действующего производства вторичных полимеров и строительство нового завода по выпуску пленки в индустриальном парке «Котовск» (Тамбовская область). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил гендиректор компании Михаил Тарасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ООО «Ресайкл Полимер Групп» Фото: ООО «Ресайкл Полимер Групп» Фото: ООО «Ресайкл Полимер Групп» Фото: ООО «Ресайкл Полимер Групп» Следующая фотография 1 / 4 Фото: ООО «Ресайкл Полимер Групп» Фото: ООО «Ресайкл Полимер Групп» Фото: ООО «Ресайкл Полимер Групп» Фото: ООО «Ресайкл Полимер Групп»

У компании уже действует предприятие на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» по переработке стрейч-пленки в гранулы, его запуск состоялся в середине прошлого года. Текущая мощность площадки составляет 250 т готовой продукции в месяц, она будет увеличена вдвое за счет установки дополнительной производственной линии. Реализовать этот проект планируется осенью текущего года, стоимость составит 60 млн руб.

Параллельно инвестор планирует строительство производства вторичной пленки. Для реализации на территории ИП «Котовск» уже выделен участок площадью 2 га, работы планируется начать в 2027 году, срок завершения — до конца 2028 года. В течение полутора лет планируется строительство завода площадью около 2 тыс. кв. м и мощностью 200 т продукции в месяц. После запуска предприятия часть гранул собственного производства будет направляться на изготовление вторичной пленки. Стоимость этого проекта составит порядка 100 млн руб. По словам господина Тарасова, в ближайшие пять лет компания планирует увеличить переработку до 1 тыс. т в месяц, а производство пленки из вторсырья — до 500 т.

«Рынок вторичного сырья безграничен, он активно развивается. В ИП "Котовск" созданы комфортные условия»,— прокомментировал господин Тарасов причины расширения. Основным сырьем для текущего производства является вторичная стрейч-пленка, причем лишь 10% поставок приходится на Тамбовскую область, остальную часть компания приобретает в соседних регионах.

По данным Rusprofile, ООО «Ресайкл Полимер Групп» зарегистрировано в Тамбовской области в феврале 2024 года. Основной вид деятельности — производство прочих пластмассовых изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Михаил Тарасов. Единственный владелец — Татьяна Проскурякова. Выручка в 2024 году составила 307 тыс. руб

Какие крупные инвестпроекты реализовывали и заявляли в макрорегионе в 2025 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова