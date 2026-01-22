Суд отказал екатеринбурженке в возврате квартиры, проданной по «схеме Долиной»

Жительница Екатеринбурга, ставшая жертвой мошенников, не смогла через суд вернуть квартиру и деньги, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По данным суда, злоумышленники действовали на протяжении трех месяцев под предлогом замены счетчиков. Сначала они убедили пенсионерку перевести на «безопасные счета» все накопления — более 500 тыс. руб. Затем мошенники использовали поддельную выписку из Росреестра, чтобы убедить пенсионерку, что ее квартира уже продана. Чтобы восстановить право собственности, они предложили самостоятельно продать жилье и перевести им вырученные деньги для «защиты». Поверив в схему, пенсионерка продала квартиру за 4,5 млн руб. и перевела все деньги злоумышленникам. Одумалась женщина, когда новые собственники попросили освободить жилье.

Тогда она обратилась в Верх-Исетский районный суд. «Истец просила признать сделки по переводу денежных средств и купли-продажи квартиры недействительными без применения последствий признания сделок недействительными»,— говорится в сообщении суда. Ответчиками выступили банки и покупатели квартиры.

Пенсионерка настаивала, что находилась под психологическим давлением и не могла осознавать последствий своих действий. Она отказалась передавать ключи от проданной ею квартиры новым собственникам.

Суд отказал в удовлетворении иска, оставив жилье в собственности новых владельцев. Решение вступит в силу через месяц, если стороны не подадут апелляцию. Уточняется, что пенсионерка не останется без жилья, так как эта квартира не была ее единственным жильем.

Ранее в Екатеринбурге суд утвердил мировое соглашение по делу о продаже квартиры из-за аферистов.

Полина Бабинцева