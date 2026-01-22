Глава «Автодора» допустил повышение тарифов на платных трассах

«Автодор» рассматривает возможность повышения платы за проезд по трассам в 2026 году. Об этом сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Он объяснил это инфляцией: «Затраты растут у всех, в том числе на содержание дорог». При этом в «Автодоре» опасаются уменьшения трафика из-за резкого повышения тарифов, добавил господин Петушенко.

«У нас есть обязательства по содержанию, по сохранности дорог. И в тех цифрах, которые были раньше, мы просто не добьемся экономического эффекта, который необходим»,— сказал господин Петушенко журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Решение о повышении тарифов должно быть взвешенным — «чтобы и потребитель не почувствовал, и дорога не проиграла в своих эксплуатационных характеристиках», отметил глава компании.

По словам Вячеслава Петушенко, в 2025 году сборы платы за проезд по трассам «Автодора» составили 140 млрд руб. Доля трассы М-4 «Дон» снизилась до 47% из-за роста трафика на М-11, М-12 и ЦКАД. Совокупный трафик в прошлом году «остался примерно в тех же параметрах», что и годом ранее, отметил глава «Автодора». В 2026 году компания планирует собрать 141,7 млрд руб. за счет платы за проезд.

Последний раз «Автодор» индексировал тарифы 17 февраля 2025 года. Тогда стоимость проезда от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон» выросла на 360 руб. (до 4610 руб.). По М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга — на 320 руб. (до 3550 руб.).

