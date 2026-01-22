В Дагестане суд рассмотрит дело экс-главы администрации района

Кайтагский районный суд рассмотрит уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего главы администрации района, его заместителя и главного специалиста отдела строительства. Чиновников подозревают в присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ), злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 и 2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2021 году глава района организовал преступную группу для незаконного распоряжения муниципальными землями. Участники группы издали постановление администрации, согласно которому из земельного участка в зоне ограничения прав в селе Маджалис выделили 12 новых участков. Землю площадью свыше 22,7 тыс. кв. м раздробили и без проведения торгов оформили на подставных лиц. Затем посредством фиктивных договоров купли-продажи участки передали родственникам и знакомым чиновников. Ущерб районной администрации оценили в более чем 14,7 млн руб.

Кроме того, главу района подозревают в создании через подставное лицо коммерческой организации, занимающейся строительством. В 2020 году обвиняемые от имени районной администрации заключили 70 муниципальных контрактов на строительство подпорных стен школы и детского сада в селе Баршамай с подконтрольной главе района строительной компанией, избежав конкурентных процедур.

Константин Соловьев