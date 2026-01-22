В Шереметьево анонсировали эксперимент по регистрации пассажиров по биометрии

С 1 июня в России будет проходить эксперимент по посадке пассажиров на самолет без паспорта. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево.

По данным воздушной гавани, эксперимент будут проводить на рейсах авиаперевозчика «Аэрофлот» по маршруту Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург (Пулково) и на обратном пути в столицу.

Посадку пассажиров на борт будут осуществлять по Единой биометрической системе (ЕБС) и через государственный портал «Госуслуги» (ЕСИА). Как отметили в аэрогавани, новая система ускорит регистрацию пассажиров.

В декабре 2025 года «Аэрофлот» совместно с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий протестировал биометрическую систему «Мигом» для проверки пассажиров перед полетом. Как заявлял перевозчик, пассажиры смогут воспользоваться системой во второй половине 2026 года.