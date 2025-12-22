«Аэрофлот» протестировал посадку в самолет по биометрии

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) протестировал сервис «Мигом», позволяющий проходить предполетные проверки по биометрии. Пассажиры смогут воспользоваться им во второй половине 2026 года. При этом они смогут выбрать, проходить по паспорту или по биометрии, заявил перевозчик.

Тестирование прошло в декабре совместно с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий. С помощью биометрии пассажиры «Аэрофлота» смогут:

зарегистрироваться на рейс в аэропорту;

пройти зону аэропорта;

совершить посадку на борт.

При участии «АФЛТ-Системс» («дочка» «Аэрофлота») на сайте авиаперевозчика внедрили «комплекс технических доработок» и осуществили интеграцию с ЕСИА и Единой биометрической системой. Криптографическую защиту сервиса обеспечивает компания КриптоПро. Сейчас услугу готовят к запуску в эксплуатацию «с проработкой нормативных регламентов» со стороны госструктур.

Гендиректор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) Леонид Сергеев в интервью «Ъ» говорил, что внедрение биометрии позволит сократить число линий досмотра в терминале аэропорта с четырех до двух. По его словам, благодаря этому «аэропорты смогут экономить деньги, а пассажиры — время».

Подробности — в интервью господина Сергеева.