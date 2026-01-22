Улететь из Шереметьево в Петербург на лайнере «Аэрофлота» можно будет без паспорта

С 1 июня 2026 года впервые в России введут эксперимент по проходу пассажиров на борт самолета без предъявления паспорта. Запуск пилотного проекта планируется на рейсах «Аэрофлота» по маршруту из Шереметьево в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Идентификация будет проходить с помощью единой биометрической системы и единой системы идентификации и аутентификации. В Шереметьево уверены, что новые технологии ускорят прохождение предполетных формальностей для пассажиров и сделают путешествие еще более комфортным.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что первый рейс из Касабланки в Петербург приземлился в Пулково утром 21 января. Переговоры с авиакомпанией Royal Air Maroc об открытии маршрута длились два года.