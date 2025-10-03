Путешественник выйдет лицом на посадку

Систему биометрии при посадке на самолет собираются внедрить в Пулково с начала 2026 года, об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. Технологию тестируют в аэропорту с начала лета этого года. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты предполагают, что ее внедрение может обойтись в пределах 10 млн рублей, а сервис будет востребован у туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нововведение охватит всю экосистему Пулково. Пассажир сможет с помощью биометрии пройти все предполетные процедуры от покупки билета и регистрации до досмотра и посадки на самолет

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Нововведение охватит всю экосистему Пулково. Пассажир сможет с помощью биометрии пройти все предполетные процедуры от покупки билета и регистрации до досмотра и посадки на самолет

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Соглашение о внедрении биометрических технологий в авиаперевозках и повышении безопасности объектов транспортной инфраструктуры Минтранс с ПАО «Аэрофлот» подписали накануне. Теперь же стали известны подробности реализации пилотного проекта в Петербурге.

Нововведение охватит всю экосистему Пулково. Пассажир сможет с помощью биометрии пройти все предполетные процедуры: от покупки билета и регистрации до досмотра и посадки на самолет. В тестовом режиме проход по биометрии заработает для ограниченной группы пользователей в петербургском аэропорту с 2026 года, уточнили в Пулково. На регистрации заработают терминалы для идентификации пассажиров по лицу и ладони, без предъявления документов. Если испытания пройдут успешно, то систему начнут использовать и в других аэропортах страны, включая Шереметьево. Однако сроки внедрения новации Минтрансом РФ пока не называются.

В России для хранения биометрических данных применяется Единая биометрическая система (ЕБС). По данным правительства РФ, к августу 2025 года в системе зарегистрировались 7 млн граждан. В ЕБС используются два вида биометрии: изображение лица и голосовой образец.

Техническая работа над новым сервисом в петербургском авиаузле идет с начала лета 2025 года. При этом пассажиры смогут воспользоваться им только для посадки, теперь во время нее не требуется предъявлять паспорт, а достаточно отсканировать QR-код на посадочном талоне и посмотреть в терминал.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что новый способ прохождения на посадку окажется востребован у пассажиров из-за ускорения процедуры, а внедрение технологии будет стоить до 10 млн рублей.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков отметил, что проход по биометрии особенно актуален для туристов, которые могут не сориентироваться в аэропорту или опаздывают на рейс. Также эксперты отметили, что из-за долгих тестов проблем при внедрении сервиса не должно возникнуть. «Стоимость проекта составит несколько миллионов рублей»,— подытожил гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Стефания Барченкова