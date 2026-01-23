В Екатеринбурге в ТРЦ «Алатырь» заходит сеть смарт-офисов и коворкингов

Сеть смарт-офисов и коворкингов SOK в 2026 году запустит новую площадку в торговом центре «Алатырь» в Екатеринбурге. Компания создаст первый в городе гибкий офисный центр, интегрированный в торговый комплекс. Площадка расположена на пятом этаже и включает в себя офисные пространства, зоны для встреч и работы общей площадью 3,5 тыс. кв. м. Вместимость составит до 600 рабочих мест.

Управляющий партнер SOK Ирек Аллаяров рассказал, что проект является примером редевелопмента, соответствующего современным требованиям рынка. «Мы уже обсуждаем аренду части помещений площадки крупными региональными компаниями. Прогнозируемая загрузка новой локации к открытию 90%»,— рассказал Ирек Аллаяров. В компании добавляют, что проект офисов и коворкингов разработан с учетом климатических условий Урала, что позволяет пользователям проводить весь рабочий день в помещении, не выходя на улицу, что актуально в зимний период.

Напомним, осенью прошлого года компания «СКМ Девелопмент» (управляет торговым центром) анонсировала реконцепцию «Алатыря». Объем вложений оценивается в 1,5 млрд руб. По задумке владельцев, здание должно стать не просто торговым центром, а «центром городской жизни» с активностями для представителей среднего класса. Тогда же представители администрации ТРЦ заявили, что количество торговых площадей будет снижаться. Смарт-офисы SOK займут площади, где ранее располагались ритейлеры, предприятия общественного питания и индустрии развлечений.

Мария Игнатова