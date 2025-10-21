В ТРЦ сокращают торговлю

Компания «СКМ Девелопмент» планирует до 2027 года завершить реконцепцию торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Объем вложений оценивается в 1,5 млрд руб. По задумке владельцев, здание должно стать не просто торговым центром, а «центром городской жизни» с активностями для представителей среднего класса. Поэтому количество торговых площадей и зон развлечений будет снижаться, а доля офисов и предприятий общепита будет расти. Эксперт отмечает, что современные ТРЦ вынуждены трансформироваться в торгово-общественные пространства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРЦ "Алатырь"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ТРЦ "Алатырь"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Планы по реконцепции торгового центра «Алатырь» до октября 2027 года представил директор «СКМ Девелопмент» Алексей Фалько. По его словам, инвестиции составят примерно 1,5 млрд руб., которые должны окупиться за восемь лет.

ТРЦ «Алатырь» был построен в Екатеринбурге в 2009 году на углу улиц Московская и Малышева. В ноябре 2022 года ТРЦ «Алатырь» был выставлен на торги, в конце 2023 года его за 1,528 млрд руб. приобрела компания «Пик XV», учрежденная АО «СКМ Девелопмент». На тот момент в торговом центре площадью более 73,4 тыс. кв. м, располагались более 40 магазинов и бутиков, кинотеатр, состоящий из девяти залов на 1,3 тыс. мест, батутный парк, фуд-корт, фитнесс-клуб с бассейном и спа-зоной.

Основная задача реконцепции — сделать пространство «центром городской жизни».

«Это не торговый центр, это место, в котором есть торговля, офисы, общепит, спорт, мероприятия»,— сказал господин Фалько.

Он пояснил, что сейчас активно развивается торговля на маркетплейсах, но пространство торгового центра может привлекать посетителей эмоциями.

По задумке, все арендаторы «Алатыря» должны будут работать на одну целевую аудиторию, создавая «синергетический эффект» и привлекая людей для каждодневного посещения. Целевой аудиторией нового «Алатыря» Алексей Фалько назвал представителей среднего класса, в первую очередь тех, кто работает недалеко от ТЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор «СКМ Девелопмент» Алексей Фалько

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор «СКМ Девелопмент» Алексей Фалько

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас компания уже начала работы по ребрендингу, ими занимается санкт-петербургское агентство Endy. Планируется обновления фасада: сейчас рассматривают несколько концепций, которые предполагают полностью другой внешний вид. Над входом уже начали размещать 3D-медиафасад.

Территорию вокруг «Алатыря» благоустроят. Слева от входа планируют открыть часть фасада, чтобы организовать там зону летнего кафе и создать зеленую территорию. С трех сторон здание окружено парковками, однако их заменят внутренним паркингом, в планах сделать подъезд к главному входу с разворотом.

Объем торговых площадей планируют сократить с 55% в мае 2025 года до 41% к октябрю 2027 года, а площадь развлечений — с 24% до 19%. Доля офисов вырастет с 7% до 15%, предприятий общепита — с 4% до 9%. Согласно новой концепции, упор сделают на услуги, в том числе финансовые, медицинские, туристические. Их доля в площади ТЦ вырастет с 1% до 9%.

Площадь продуктового магазина на -1 этаже уже сократилась на треть, до 2 тыс. кв. м. Освободившиеся площади займут компании из сферы спорта и развлечений.

На первых этажах будут торговая галерея, зона услуг, на четвертом — фудкорт и кинотеатр «Континент Синема». Его уже обновили — в техническом режиме кинотеатр работает с 16 октября, а полноценно откроется в ноябре. Зрителям доступно девять кинозалов и зал-лекторий. Господин Фалько добавил, что впервые в Екатеринбурге установили кресла с держателями для телефона.

Принципиальные изменения ждут и фудкорт, которым займется екатеринбургская компания RIM.VIII во главе с шеф-архитектором Григорием Заславским.

На пятом этаже появится большой офис-коворкинг на 600 рабочих мест общей площадью 3,6 тыс. кв. м, его открытие ожидают в середине 2026 года. Там будут размещены рабочие места, конференц-залы, переговорные залы и возможности для нетворкинга.

Алексей Фалько добавил, что с некоторыми действующими арендаторами торговый центр, возможно, попрощается ради сохранения единой концепции, а арендная плата вырастет.

«Сейчас это прибыльный объект, но недостаточно для того, чтобы окупить расходы на него в разумные сроки. Невозможно с таким объектом в центре города ничего не делать, он требует каждодневного внимания»,— пояснил господин Фалько.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский считает, что ТРЦ вынуждены трансформироваться в торгово-общественные пространства. «Раньше торговые центры были местами совершения покупок. Сейчас в одном месте объединяются торговля, места для общения, демонстрационные и развлекательные зоны, государственные учреждения. Торговые центры имеют все возможности, чтобы встать впереди событийной жизни городов и территорий, чтобы огромное количество мероприятий проходило именно на их площадях»,— рассказал он на круглом столе «Актуальные вопросы торговых центров» в Екатеринбурге.

Анна Капустина, Николай Яблонский