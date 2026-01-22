Теннисист Стэн Вавринка установил возрастной рекорд турниров Большого шлема

40-летний швейцарец Стэн Вавринка обыграл француза Артюра Жа и вышел в третий круг Australian Open. Он стал самым возрастным теннисистом, добравшимся до этой стадии турниров Большого шлема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стэн Вавринка

Фото: Tingshu Wang / Reuters Стэн Вавринка

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Вавринка занимает 139-е место, Жа располагается на 198-й строке. В третьем круге швейцарец сыграет против девятой ракетки мира американца Тейлора Фрица.

Также Стэн Вавринка провел 49-й пятисетовый матч на турнирах Большого шлема. По этому показателю он превзошел своего соотечественника Роджера Федерера (48).

На счету Стэна Вавринки три победы на турнирах Большого шлема: Australian Open (2014), Roland Garros (2015) и US Open (2016). Также он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде.

Таисия Орлова