Давос вписался во внутреннюю политику США

Внешнеполитическая стратегия президента США Дональда Трампа, ярко проявившаяся в ходе его визита в Давос, стала в том числе и фактором американской внутриполитической борьбы. Социологи фиксировали рост числа американцев, которые отвергают идею «забрать» Гренландию силой и негативно относятся к тарифным войнам с Европой. Учитывая это, от жесткого курса Белого дома дистанцировались даже некоторые республиканцы. А губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — потенциальный участник президентской гонки-2028 от демократов — решил капитализировать токсичность Трампа в глазах умеренных и независимых избирателей, а также европейской аудитории. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Демократический Давос

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом стал настоящей «звездой Давоса». К такому выводу пришло издание Axios, комментируя его визит в Швейцарию. Издание напомнило о претензиях Ньюсома на президентское кресло в 2028 году, сочтя его выступления на форуме «реальной заявкой» на Белый дом.

Журналисты называют губернатора «главным троллем Дональда Трампа». Последний, в свою очередь, бурно реагирует на нападки Ньюсома, публично советуя политику сосредоточиться на делах своего штата. Более того, по заверению самого губернатора, Трамп воспрепятствовал его выступлению на одном из мероприятий на полях Давосского форума.

Для европейцев же губернатор Калифорнии предстал как боец переднего фланга сопротивления Трампу. Он говорит то, что значительная часть европейских политиков хочет услышать от «другой Америки». Общаясь с журналистами в Давосе, Ньюсом жестко раскритиковал европейцев за «потакание» нынешнему главе США, призвав активнее сопротивляться «тиранозавру Трампу».

Отдельной мишенью для критиков Белого дома на форуме стала идея Трампа о создании так называемого Совета мира — формата, который в оппозиционной части Вашингтона и крупнейших европейских столицах рассматривают как попытку персонализировать внешнюю политику и отбросить традиционные механизмы многосторонней дипломатии. В окружении Ньюсома и среди его единомышленников по Демпартии этот проект описывают как инструмент, позволяющий президенту США выводить ключевые вопросы — от Украины и Газы до статуса Гренландии и режима санкций — из-под ООН, НАТО и привычных международных институтов в пространство закрытых политических сделок. Резкая риторика Ньюсома ложится на уже сформировавшийся внутри Демпартии нарратив о том, что нынешняя линия Белого дома по Гренландии, Европе и Украине подрывает сложившуюся за многие десятилетия систему союзнических отношений и выхолащивает традиционную «либеральную» внешнюю политику США.

Внутреннее сопротивление

Инициативам Трампа сопротивляются не только демократы. В Сенате отчетливо звучит голос республиканских «институционалистов», традиционно ориентированных на сохранение НАТО и управляемой американской гегемонии. Долгие годы возглавлявший республиканское большинство в Сенате Митч Макконнелл, который не раз вступал в прямой конфликт с Трампом по вопросам внешней политики, использует нынешний кризис, чтобы вновь позиционировать себя как представителя «ответственного» крыла партии.

Другой сенатор-«ястреб» Роджер Уикер в эти дни критиковал политику Трампа относительно Гренландии и Дании, утверждая: превращение союзнической территории в объект притязаний, сопровождаемое введением тарифов и угрозами применения силы, делает США ненадежным партнером и усиливает позиции сторонников стратегической автономии ЕС.

Отдельную линию гнут республиканцы либертарианского толка и «фискальные ястребы».

Сенатор Рэнд Пол, много лет выступающий против «вечных войн» и расширения президентских полномочий, использовал гренландскую повестку для атаки сразу по двум фронтам — военному и экономическому. Во-первых, он настаивал, что ни в одной фракции Республиканской партии нет системной поддержки идеи военного вмешательства против союзного государства, тем более без прямой угрозы безопасности США. Во-вторых, Пол раскритиковал тарифную политику Белого дома, направленную против европейцев, считая, что она ударит по кошелькам простых американцев.

Такие фигуры, как лидер республиканского большинства Джон Тьюн, преемник Макконнелла в руководстве Сената, демонстративно хранили молчание, что в логике вашингтонских элит трактуется как выжидательная позиция: не легитимировать инициативу, но и не вступать с президентом в открытый конфликт до прояснения внутрипартийного баланса.

Примечательно, что пока Трамп грозил Европе тарифами и силовыми сценариями, даже его ближайший сторонник — спикер Палаты представителей Майк Джонсон — пытался сыграть роль «страховочного троса» для трансатлантического единства. Недавно он посетил Лондон и выступил в британском парламенте. Там Джонсон заверял, что Вашингтон «высоко ценит» НАТО, и пытался дать сигнал европейским элитам: несмотря на риторику Белого дома, в американском истеблишменте по-прежнему есть мощное крыло, заинтересованное в сохранении единого западного фронта.

В поисках баланса

Общественное мнение остается важным фактором — особенно на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. Согласно недавним опросам, примерно три американца из четырех выступали против идеи «забрать» Гренландию силой или принудить ее к вхождению в США. Негативно к подобному сценарию относились не только демократы, но и значительная часть республиканских избирателей. Параллельно социология фиксировала рост числа американцев, скептически настроенных по отношению к тарифным войнам с европейскими союзниками: это воспринималось как фактор роста цен внутри США.

Для республиканцев такие расклады создают сложную предвыборную конфигурацию. С одной стороны, жесткая риторика Трампа по Европе, НАТО и торговле мобилизует часть ядра партии. С другой — те же инициативы формируют уязвимость на выборах в колеблющихся округах, где избиратели обеспокоены риском втягивания США в новый конфликт, потенциальным ростом цен и разрушением отношений с традиционными союзниками. В последние дни в партии обсуждали, что серия громких внешнеполитических шагов Белого дома — от гренландской эскалации до «Совета мира» — может привести к тому, что часть умеренных республиканцев потеряет места в Палате представителей и Сенате. Это вполне могло произойти, если им пришлось бы либо солидаризироваться с президентом, либо открыто идти против него.

Возможно, все эти факторы Дональд Трамп принимал во внимание, разрабатывая стратегию своего участия в Давосском форуме. Во-первых, вначале выступить с крайне жесткой речью о том, что Вашингтон не отступится от желания полностью контролировать Гренландию, а спустя несколько часов анонсировать сделку, которая суверенитет Дании над Гренландией никак не затрагивает. А во-вторых, продолжать грозить пошлинами, а потом отказаться от запланированного на 1 февраля нового раунда тарифной войны с Европой.