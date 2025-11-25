Есть ли жизнь после Трампа

Единство Республиканской партии, которая, казалось бы, еще совсем недавно находилась под полным контролем президента Дональда Трампа, проходит испытание на прочность. В последние недели среди республиканцев обострились разногласия по целому ряду вопросов — в частности, о возможной атаке на Венесуэлу, поддержке Израиля и отношении к делу Эпштейна. Республиканцы вступают в открытое противостояние с президентом и ссорятся между собой, рискуя из-за распрей еще до выборов ноября 2026 года потерять большинство в Палате представителей. Дональд Трамп же утверждает, что партия едина как никогда. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

В последние недели атмосфера внутри Республиканской партии далека от идеальной: политики не прекращают спорить как между собой, так и с президентом Трампом. И активная участница этих споров — член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая из образцовой сторонницы MAGA (акроним от лозунга Трампа «Make America Great Again» — «Сделаем Америку снова великой») превратилась в одну из главных оппоненток президента. В пятницу, 21 ноября, стало известно, что она решила досрочно покинуть Палату представителей. Это произошло после того, как президент рассказал, что не будет поддерживать ее на грядущих выборах в Конгресс.

Шаги и высказывания Марджори Тейлор Грин частично объясняются фрустрацией по поводу политического курса Трампа и падения его рейтингов. Отчасти, вероятно, с ее стороны это была попытка личного политического спасения из страха, что эксцентричная политика президента отпугнет избирателей на выборах 2026 года. За это Марджори Тейлор Грин получила внутри партии ярлык «предательницы».

Давление со стороны однопартийцев было столь высоко, что конгрессвумен решила оставить свой пост не в ноябре, когда заканчиваются ее полномочия, а в январе. Сразу после того, как было объявлено о решении республиканки, могло возникнуть обманчивое впечатление, что президентская хватка по-прежнему сильна: его ярчайшая внутрипартийная оппонентка сдалась.

Однако большинство наблюдателей считают, что это вовсе не политическая победа Трампа. Почти 11-минутное видеообращение Тейлор Грин быстро разошлось в соцсетях и стало символом раскола в движении MAGA.

Рассказывая о принципиальных внутрипартийных разногласиях, конгрессвумен заявила: если уж ее «отодвинули», значит, с «обычными американцами» обошлись так же — им предпочли представителей истеблишмента.

Сразу после громкого заявления госпожи Грин другой пожелавший остаться анонимным парламентарий в беседе с The New York Post признался в схожих настроениях: «Команда Белого дома обращается со всеми членами Конгресса как с мусором. Со всеми. Так думают почти все: бюджетники (сторонники сокращения бюджета.— “Ъ”), "ястребы", "голуби", рядовые члены. Высокомерие Белого дома отталкивает».

Сейчас в Палате представителей у республиканцев — 220 мест, что обеспечивает им минимальное большинство. У демократов — 215 мест, есть также несколько временно вакантных мандатов.

Решение Марджори Тейлор Грин и возможная перспектива последующего ухода ее однопартийцев значительно повысили риски для республиканцев.

Если они не сумеют защитить вакантное место в штате Теннесси в ходе внеочередных выборов, а демократы, наоборот, вернут себе два мандата, уже в январе Республиканская партия может лишиться контроля над нижней палатой Конгресса.

В партийных кулуарах все громче звучат предсказания, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, возможно, будет смещен с поста раньше срока, то есть до промежуточных выборов ноября 2026 года.

А дальше ситуация у республиканцев будет еще более сложной. 25 представителей партии в Палате представителей объявили, что не пойдут на новые выборы. Это значительно уменьшает шансы Республиканской партии на победу.

Республиканцы спорят не только с Белым домом, но и друг с другом.

Из-за интервью известного консервативного ведущего Такера Карлсона с белым националистом и отрицателем холокоста Ником Фуэнтесом разгорелся кризис внутри крупнейшего консервативного аналитического центра Heritage Foundation. Многие республиканцы заявили о недопустимости пропаганды подобных взглядов. Но президент фонда Кевин Робертс публично встал на защиту Карлсона, апеллируя к свободе слова.

В ответ часть сотрудников покинули организацию. Кроме того, некоторые доноры заявили о прекращении ее поддержки. Влиятельные республиканцы, включая сенаторов Теда Круза и Митча Макконнелла, резко осудили как заявления Фуэнтеса, так и сам факт предоставления ему площадки для высказываний. При этом ультраправые медиа увидели в атаке на него пример «культуры отмены». Трамп же фактически встал на сторону журналиста, заявив: нельзя указывать, у кого нужно брать интервью, и, вообще, Карлсон говорил много «хорошего».

Дональд Трамп также решительно отвергает любые предположения, что партия расколота. В своей соцсети Truth Social он настаивал: «Республиканская партия никогда не была такой единой, как сейчас!» Глава Белого дома подчеркнул: если не брать в расчет отдельные «ничтожества», такие как сенатор-республиканец Рэнд Пол, который вместе с демократами голосовал против бюджетной резолюции, Марджори Тейлор Грин и Томас Мэсси (республиканец, который агитировал за раскрытие документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна), «дух и сплоченность в партии велики».

Многие консерваторы тем временем понимают, что Республиканская партия движется в эру пост-Трампа, поэтому занялись поиском новых ориентиров.

С одной стороны, они видят тренд на падение популярности их лидера, с другой — понимают, что он в любом случае будет вынужден покинуть политический Олимп, так как не сможет избираться на третий срок.

Вивек Рамасвами, баллотировавшийся в президенты в 2024 году и являющийся сейчас ведущим кандидатом от республиканцев на пост губернатора Огайо, заявил в своей речи, что его партия находится «на распутье». А Чарли Джероу, бывший вице-председатель Американского консервативного союза, в беседе с New York Times уточнил, что в настоящее время происходит «медленная передача» власти от Дональда Трампа к его возможным преемникам. При этом, по его словам, хотя «внутри Республиканской партии идет борьба, команда Трампа гораздо сильнее, чем любая другая фракция внутри партии». Во всяком случае, пока.