Челоблсуд оставил в СИЗО лидера ОПГ «Артаковские»

Челябинский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу организатору межэтнической преступной группировки «Артаковские» Артаку Варосяну и другим участникам сообщества. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в силовых структурах.

Артак Варосян, обвиняемый по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство под угрозой применения насилия в особо крупном размере) вместе с сообщниками, пробудет в СИЗО до 26 января 2026 года. Постановление Центрального районного суда Челябинска осталось в силе. Как подчеркивает источник, предполагаемый лидер группировки встретит Новый год под стражей, несмотря на противодействие сторон защиты и его личные связи в структурах правопорядка и органах власти.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 40-летнего Артака Варосяна задержали 26 ноября сотрудники УФСБ и ГУМВД России по Челябинской области. Вскоре задержали еще более 10 предполагаемых участников преступной группировки «Артаковские».