Три региона Черноземья лидируют в ЦФО по незаконному майнингу

Белгородская, Воронежская и Липецкая области вошли в пятерку регионов ЦФО с наибольшим числом выявленных случаев незаконного майнинга криптовалюты в 2025 году. Общий показатель по шести областям Черноземья превысил 6 тыс. случаев. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании МТС, проводившей исследование.

Абсолютным лидером в ЦФО стала Белгородская область с 1,6 тыс. обнаруженных майнинговых ферм. На третьем месте оказалась Воронежская область (1,4 тыс.), пятерку лидеров замыкает Липецкая область (1,2 тыс.). В остальных регионах Черноземья показатели ниже: в Курской области выявлено 800 случаев, в Тамбовской — 700, в Орловской — 560.

«Цифровая система в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, выявляя аномалии в энергопотреблении, характерные для майнинговых ферм»,— пояснил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб. По данным компании, в 78% инцидентов зафиксировано вмешательство в работу трехфазных счетчиков.

Власти региона связывают ситуацию с экономической нецелесообразностью легального майнинга из-за высоких тарифов на электроэнергию. «Тарифы на электроэнергию для юридических лиц — 13 руб. за кВт•ч, а, например, в Иркутске — порядка 3,7 руб. То есть при законной работе майнинг становится нерентабельным»,— заявила министр тарифного регулирования Воронежской области Людмила Шелякина. Она отметила, что официально майнинг в регионе не представлен, а энергокомпании регулярно выявляют случаи незаконного потребления.

Ульяна Ларионова