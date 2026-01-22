В Октябрьске объявили новый конкурс на пост главы города после отставки Александры Гожей

Дума Октябрьска Самарской области в третий раз объявила конкурс на пост главы города. Соответствующий документ опубликован на сайте городской думы.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Должность главы Октябрьска стала вакантной после назначения Александры Гожей помощником губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в декабре 2025 года.

Среди требований к кандидатам — наличие высшего образования и стажа работы на руководящей должности не менее трех лет, знание Конституции Российской Федерации и других законов, отсутствие статуса иностранного агента.

Заявки от кандидатов принимаются с 31 января до 19 февраля 2026 года. Временно исполняющим полномочия главы города является Владимир Ревин.

Сабрина Самедова