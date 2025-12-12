Экс-глава Октябрьска Александра Гожая назначена помощником губернатора Самарской области

Помощником губернатора Самарской области назначена Александра Гожая. Ранее она занимала должность главы Октябрьска. О кадровых решениях объявил глава региона Вячеслав Федорищев в четверг, 11 декабря, на заседании правительства Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Исполнять полномочия главы Октябрьска будет Владимир Ревин, который ранее на протяжении многих лет работал председателем думы Октябрьска.

Ранее сообщалось, что городская дума Октябрьска на внеочередном заседании в среду, 10 декабря, приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы города. Александра Гожая ушла в отставку по своему желанию. Она занимала пост главы Октябрьска более десяти лет. Чиновницу неоднократно ловили на нарушениях. В частности, прокуратура Октябрьска требовала досрочного прекращения полномочий Александры Гожей из-за возникновения конфликта интересов. В 2019 году глава города предоставила в аренду на 20 лет своей маме два земельных участка в Октябрьске площадью свыше 1,5 и 0,5 тыс. кв. м для строительства домов. В 2021 году выяснилось, что Александра Гожая незаконно начисляла себе выплаты.

Руфия Кутляева