Суд продлил арест трем сотрудникам реабилитационного центра под Екатеринбургом

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем консультантам из филиала реабилитационного центра для несовершеннолетних «Галактика» в поселке Исеть — Алексею Пестереву, Елене Давыдовой, Кириллу Чеботареву. Они пробудут в СИЗО до 26 мая.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Алексею Пестереву и Елене Давыдовой предъявлено обвинение по п.п. «а», «д», «ж» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего). Кириллу Чеботареву — п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ.

Напомним, 26 ноября 2025 года силовики обнаружили филиал рехаба «Галактика» под Екатеринбургом — в поселке Исеть. Там содержались 22 человека — дети от 10 до 18 лет. Свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетних (ч. 2 ст. 127 УК РФ).

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, детей туда привозили их родители. В реабилитационном центре обещали, что избавят детей от зависимостей — от наркотиков до игромании. Известно, что в центре содержались подростки из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), Томска, Кировской и Свердловской областей.

В ноябре 2025 года в Московской области арестовали главу фонда оказания помощи детям «Галактика», владелицу сети детских реабилитационных центров и психолога Анну Хоботову. По данным следователей, в филиалах рехаба регулярно издевались над детьми, морили их голодом и не давали видеться с родителями, которые сами их туда и отправляли.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Галактика» сузилась до СИЗО».

Полина Бабинцева

