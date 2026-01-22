На Ставрополье помидоры выросли в цене на 7,32% за неделю

Северо-Кавказстат зафиксировал резкий рост цен на свежие помидоры в Ставропольском крае. За последнюю неделю их стоимость подскочила на 7,32% и достигла в среднем 252,73 руб. за килограмм. Специалисты ведомства провели еженедельный мониторинг цен на продовольственные товары в розничных магазинах региона и выявили общий тренд подорожания овощей и некоторых мясных продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эксперты объясняют скачок цен сезонными факторами. Зимой предложение местных томатов сокращается из-за отсутствия массового урожая, а импортные партии дорожают на фоне логистических издержек и инфляции. Аналогичный рост наблюдался ранее: в середине января огурцы прибавили 27,01% до 291,41 руб., а помидоры — 22,38% до 236,1 руб. В октябре 2025 года помидоры уже дорожали на 11,82% до 187 руб. именно по тем же причинам — дефициту предложения и сезонности. Текущие данные подтверждают устойчивую тенденцию: с начала года овощи лидируют по динамике роста, опережая другие категории.

Помидоры возглавили список подорожавших товаров. Маргарин вырос на 6,12% до 312,98 руб., вареная колбаса — на 3,99% до 594,57 руб., белокочанная капуста — на 3,48% до 35,37 руб. Морковь прибавила 2,97% и достигла 39,91 руб., сосиски и сардельки подорожали на 2,7% до 551,52 руб., свежие огурцы — на 2,37% до 297,49 руб., полукопченая колбаса — на 2,33% до 706,7 руб. Эти изменения отражают еженедельный обзор Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, который публикует данные на основе выборки торговых точек по всему краю.

Бананы подешевели сильнее всего — на 4,63% до 165,25 руб. за килограмм. Макароны из пшеничной муки потеряли 3,71% и стоят теперь 123,94 руб., мясное детское питание упало на 3,05% до 1196,77 руб., овощное детское питание — на 2,72% до 802,73 руб. Вермишель подешевела на 2,24% до 120,56 руб., соль снизилась на 1,33% до 22,13 руб., репчатый лук — на 1,05% до 46,85 руб. Такие колебания типичны для января: фрукты дешевеют после новогоднего спроса, а крупы и детское питание корректируют цены под оптовыми поставками.

Инфляция затронула не только продукты. За год медикаменты в Ставропольском крае подорожали в среднем на 10%, а жизненно важные препараты — почти на 7%. Этот тренд усиливает давление на бюджеты жителей, особенно в сельских районах, где овощи составляют значительную долю расходов.

Станислав Маслаков