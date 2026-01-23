Во что инвестировал Умар Кремлев

Ключевой актив Умара Кремлева — один из крупнейших российских дилерских автоцентров «Рольф», который он выкупил в 2024 году. Его стоимость оценивалась в 30–40 млрд руб. Компания также развивает производство автозапчастей.

В сентябре 2020 года господин Кремлев приобрел 35% в ООО «ПГ "Уралвтормет"», которое занимается оптовой торговлей ломом.

Предприниматель также является совладельцем созданного в 2020 году ООО «Спортивные лотереи» — оператора «Национальных лотерей».

В сентябре 2024 года бизнесмен купил 50% в девелоперской AVA Group, активы которой оценивались в 15–17 млрд руб. Группа развивает жилищное строительство, гостиничный бизнес, создание инженерных сетей и агропроизводство.

В октябре 2025 года «УНК Холдинг» господина Кремлева получил по 50% в компаниях «Нутришн Фарм» и «Нутришн Актив», производящих БАДы под брендом Ipsum.

Летом 2025 года структуры Умара Кремлева приобрели доли в «Сертификейшен Групп» и «Серконс», которые занимаются испытаниями и сертификацией товаров.

В августе 2025 года «УНК Холдинг» господина Кремлева приобрел 51% в тольяттинской компании «АТС-Авто», специализирующейся на переоборудовании автомобилей Lada для работы на метане.

В декабре 2025 года подконтрольная Умару Кремлеву структура приобрела 40% в ООО «Азия Групп», работающем в сфере парикмахерских и салонов красоты.

Кроме того, структура Умара Кремлева АО «Большой Серпухов» участвует в развитии одноименной ОЭЗ в Подмосковье, где планировался запуск предприятий фармацевтического и медицинского секторов, биотехнологий, электроники и др.