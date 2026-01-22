Минфин поддержал допуск неквалифицированных инвесторов к торгам криптовалютой

Минфин поддерживает инициативу Центрального банка о допуске неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют, заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков на Первом политическом криптофоруме ЛДПР.

Иван Чебесков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Конечно, поддерживаем, потому что изначально, когда подходили к этому вопросу, выступали за комплексное урегулирование отрасли. Поэтому мы долгое время шли итерациями — от некого сначала экспериментального регулирования, регулирования майнинговой отрасли, отдельных частей», — сказал Иван Чебесков (цитата по «РИА Новости»).

«Сейчас уже подошли к стадии, когда все готовы комплексно к такому регулированию, которое даст возможность иметь российскую крипто-инфраструктуру, а также даст возможность довольно широкому кругу лиц участвовать в инвестировании. Да, с определенными ограничениями, но тем не менее, такое общее регулирование, а не какое-то "местечковое", — отметил он.

В декабре 2025 года ЦБ сообщил о разработке концепции регулирования криптовалют на внутреннем рынке. Согласно концепции, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования. Заявленный лимит, предложенный ЦБ, составляет не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника.

«Лимитная логика была выработана в рамках нашего обсуждения с Центральным банком, 300 тыс. была, наверное, цифра, которая была взята пока, как возможная. В целом, определенную лимитную логику мы поддерживаем. Конкретную цифру, мне кажется, еще надо будет обсудить с коллегами, в том числе с правоохранительными органами», — добавил Иван Чебесков.