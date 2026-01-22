Классификация беспилотных авто по SAE

Классификация автоматизации автомобилей была разработана и опубликована Сообществом автомобильных инженеров (SAE) в 2014 году. Основана на роли водителя в управлении транспортным средством и содержит шесть уровней.

Уровень 0. Никакой автоматизации, водитель полностью контролирует управление транспортом.

Уровень 1, hands on (помощь водителю). Система может регулировать мощность двигателя, управлять тормозом, осуществлять автоматическую парковку (круиз-контроль).

Уровень 2, hands off (частичная автоматизация). Система управляет автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулежку, однако требует постоянного внимания водителя. Системой оснащены автомобили BMW, Ford, Tesla и др.

Уровень 3, eyes off (условная автоматизация). Система сама реагирует на ситуации, требующие немедленных действий, таких как экстренное торможение. Первым производителем, продавшим автомобиль этого уровня, стал автоконцерн Honda в 2021 году. В 2023 году такая система появилась в автомобилях Mercedes-Benz.

Уровень 4, mind off (широкая автоматизация). Отличается от предыдущего уровня тем, что от водителя не требуется постоянного внимания. Он может лечь спать или покинуть место водителя. Компания Waymo (входит в Alphabet Inc.) в 2020 году первой в мире предложила услуги беспилотных такси этого уровня. Сотрудничает с Volvo, Nissan, Renault и Jaguar.

Уровень 5, steering wheel optional (полная автоматизация). Подразумевает полное отсутствие вмешательства водителя. По состоянию на начало 2026 года ни одна система не достигла этого уровня.