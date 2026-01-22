Проект планировки для подъемника Черниговская — Барминская проходит обсуждения
Документацию по планировке территории на склоне правого берега Оки от улицы Черниговской до улицы Барминской разместили для заочных общественных обсуждений. На этом участке планируется построить канатную дорогу пульсирующего типа, указано в документации на сайте мэрии Нижнего Новгорода. Обсуждения, инициированные минградом, продлятся до 30 января 2026 года.
Границы планировки территории
Фото: Минград Нижегородской области
Планируемая протяженность сооружения — 339,94 п. м., пропускная способность — 900 человек в час. Предполагается, что канатная дорога будет иметь две станции и стоять на пяти опорах.
Как писал «Ъ-Приволжье», на окском склоне в районе строящихся жилых комплексов и ИТ-кампуса «Неймарк» планируется строительство двух подъемников. В октябре 2025 года госучреждение «Центр развития транспортных систем» заключило контракт с АО «Урбантех канатные дороги» на предпроектные работы.