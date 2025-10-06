На предпроектные работы по фуникулерам около IT-кампуса направят 7 млн рублей

Почти 7,17 млн руб. выделили на предпроектные работы по строительству подъемников в районе ИТ-кампуса «Неймарк» и Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Госучреждение «Центр развития транспортных систем» заключило контракт с АО «Урбантех канатные дороги» как с единственным участником закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исполнителю предстоит создать архитектурно-планировочную концепцию, оценить прогноз пассажиропотока, разработать технико-экономическое обоснование выбора технического решения и разработать техзадание на проектно-изыскательские работы. Подъемники должны связать Черниговскую набережную и нагорную часть города в районе ИТ-кампуса и/или Барминского оврага.

Для реализации проекта предварительно рассматривают площадки на улице Гаршина, 42, в районе улицы Шевченко, 1, на улице Черниговской и на улице Максима Горького, 10.

Как указано в документации контракта, требуется, в том числе, «формирование яркого, запоминающегося образа технического решения, как нового городского ориентира, интегрированного в ландшафт и архитектурную среду». Помимо этого, исполнителю необходимо оценить пассажиропоток на 25 лет, начиная с 2027 года, и определить оптимальный тариф.

Завершить работы компания должна до 22 декабря 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте региональный минград выдал задание на планировку территории под два фуникулера в районе Черниговской набережной.

Галина Шамберина