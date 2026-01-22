ФХР оспорит решение IIHF о недопуске российских юношеских сборных к турнирам

Федерация хоккея России (ФХР) оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских сборных до 18 и до 20 лет к соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Вчера журналист The Athletic Крис Джонстон сообщил, что совет IIHF продлил отстранение россиян от международных турниров. По данным источника «РИА Новости», президент организации Люк Тардиф заявил, что декабрьские рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских юниоров не касаются молодежного чемпионата мира по хоккею. Отмечается, что вопрос возвращения спортсменов на МЧМ и чемпионат мира среди игроков до 18 лет был вынесен на отдельное обсуждение. Большинством голосов было принято решение оставить в силе отстранение россиян «по соображениям безопасности».

«ФХР оспорит решение совета в CAS, так как есть позитивный опыт других федераций»,— отметил источник. В декабре министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял, что российская сторона не оспаривает решение IIHF, поскольку оценивает шансы на победу как низкие.

В феврале 2022 года из-за начала спецоперации на Украине IIHF отстранила российские и белорусские команды от участия в турнирах под своей эгидой.

Таисия Орлова