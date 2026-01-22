Росавиация назвала причину ЧП с самолетом в Магадане

Экипаж самолета Boeing 747-400 авиакомпании «Россия» прервал вылет из Магадана в Москву из-за неисправности двигателя, сообщила Росавиация. На борту было 353 человека 15 членов экипажа и 338 пассажиров. Никто не пострадал, приводит ТАСС данные ведомства.

ЧП случилось сегодня утром около 6:00 мск. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку «в связи с выкатом воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы». В авиакомпании «Россия» это не подтвердили и заявили, что лайнер прекратил разбег по техническим причинам. Самолет отбуксировали к зданию аэровокзала. Пассажиры ожидают резервный борт из Москвы. Его вылет запланирован на 23 января, уточнил губернатор Магаданской области Сергей Носов.