Авиакомпания «Россия» опровергла сообщения о ЧП с самолетом в Магадане

Авиакомпания «Россия» прокомментировала ситуацию с рейсом FV6290 Магадан — Москва. Перевозчик настаивает, что перед взлетом самолет не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). В пресс-службе заявили, что воздушное судно прекратило разбег по техническим причинам.

«В процессе торможения произошло сближение передней стойки шасси с фонарем освещения без пересечения пределов ВПП»,— указано в сообщении. Как заявляет авиаперевозчик, самолет оперативно отбуксировали к зданию аэровокзала.

Сейчас пассажиры ожидают резервный самолет из Москвы, который выполнит несостоявшийся рейс. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице. Им также предоставили питание и напитки, подчеркнули в «России».

Сегодня утром Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки «в связи с выкатом воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы». В ведомстве уточнили, что на борту находились 338 пассажиров, никто не пострадал.