«Новапорт» планирует увеличить пассажиропоток Толмачево до 10 млн в 2026 году

Новосибирский аэропорт Толмачево по итогам 2026 года может перевезти более 10 млн пассажиров. Об этом в четверг, 22 января, заявил заместитель генерального директора сибирского кластера холдинга «Новапорт» Константин Фуряев. Прошлый год аэропорт закончил с рекордным показателем пассажиропотока — 9,6 млн человек против 9,3 млн в 2024-м, прирост составил 4,1%.

При этом аэропорт побил свой же рекорд 2019 года и обслужил 2,74 млн пассажиров по международным маршрутам. Лучшим результатом в 2019 году был трафик — 1,79 млн пассажиров, рассказали в «Новапорте».

«По планам в Толмачево планируем совместно с авиакомпанией S7 дойти в 2026 году до 10 млн пассажиров. В этом году авиаперевозчик намерен ввести четыре новых направления — в Чебоксары, Когалым, Шанхай и Сиань»,— отметил Константин Фуряев. По его словам, в 2025 году маршрутная сеть новосибирского аэропорта насчитывала 92 направления, 60 из них внутренние и 32 международные маршруты.

В целом сибирский кластер «Новапорта», в который входят аэропорты Новосибирска, Томска, Кемерова, Барнаула, Читы, Улан-Удэ и Магадана, в 2025 году перевез 13,9 млн пассажиров.

Лолита Белова