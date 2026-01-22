В Приморье при столкновении туристического автобуса и грузовика погибли трое

В ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли три человека, пятеро пострадали. Инцидент произошел сегодня, 22 января, на 56-м километре автомобильной дороги краевого значения Раздольное—Хасан, сообщила прокуратура Приморья.

Всего, по данным надзорного ведомства, в автобусе находилось 14 человек. По информации минздрава региона, на место происшествия направлены шесть бригад медиков. В ведомстве уточнили, что среди погибших — водитель автобуса.

По предварительной информации, автобус компании «Приморавтотранс» следовал из КНР с туристами.

Алексей Чернышев, Владивосток