Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Приморье, погибли три человека

В Приморском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Погибли три человека, пятеро пострадали, сообщила краевая прокуратура. В числе погибших — водитель автобуса, уточнил региональный Минздрав.

ДТП случилось на трассе в районе Барабаша в Хасанском районе Приморья. В автобусе было 14 человек, он перевозил туристов из Китая. На место направлены шесть бригад медиков, рассказали в министерстве. Официальных данных о гражданстве погибших и пострадавших пока нет.

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств аварии. Ведомство проверит соблюдение требований закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, а также проверит туристическую организацию, занимавшуюся перевозкой людей.