Более трети британских дошкольников не умеют держать карандаш в руке

По оценкам британской благотворительной организации Kindred2, число детей, которые не готовы к школе, за год выросло с 33% до 37%. Как указывается в ежегодном докладе Kindred2, многие дошкольники не только не умеют самостоятельно ходить в туалет, но и не способны сами поесть, не умеют отвечать на простые вопросы или хотя бы назвать свои имя и фамилию и т. п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Согласно выводам Kindred2, 44% пришедших в подготовительный класс школы в 2025 году детей не могут сидеть спокойно на одном месте, 37% не умеют играть с другими детьми, 35% не умеют держать ручку или карандаш, 35% не могут самостоятельно одеться, а 32% плачут, когда их родители уходят. Кроме того, 28% детей не умеют обращаться с обычными книгами и пытаются «управлять» ими, как гаджетами, с помощью движения пальца по странице, 26% не могут сами ходить в туалет и 25% не владеют базовыми языковыми навыками, которые включают понимание на слух и говорение.

По словам учителей начальных классов, они тратят до 2,4 часа в день на то, чтобы помочь детям освоить то, что они и так должны были уметь. И 1,4 часа в день тратятся на то, чтобы помочь детям в туалете, в том числе поменять подгузник, или в случаях, когда те не успевают до туалета дойти.

Эксперты назвали ситуацию с неготовностью к школе «системным кризисом, который усиливается из-за нехватки ресурсов у системы образования, заниженных ожиданий, растущей стоимости жизни и того, что у родителей нет нужной информации и понимания, как лучше помочь ребенку». При этом 88% опрошенных Kindred2 родителей заявили, что их дети к школе готовы, а 35% выразили уверенность, что их ребенок готов лучше других.

Алена Миклашевская