Нижегородские предприятия уведомили о высвобождении около тысячи сотрудников

По данным на 22 января 2026 года в службу занятости Нижегородской области поступили уведомления о планируемых «точечных высвобождениях» около 1 тыс. сотрудников в организациях региона. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в региональном правительстве, не уточнив, от каких организаций поступили уведомления.

В ответе на запрос отмечается, что «высвобождение» не означает автоматическое увольнение: работники могут сохранять занятость на предприятии, переводясь на другие профессии или должности. Практически все высвобождения связаны с изменениями в структуре и штатном расписании, добавили в правительстве.

Сведений о массовых увольнениях напрямую от сотрудников организаций служба занятости не фиксировала.

В правительстве сообщили также, что в региональном банке вакансий доступно более 25 тыс. позиций. Уровень безработицы в Нижегородской области составляет 0,01%.

Как писал «Ъ-Приволжье», оптимизация штата проходит в нижегородском кластере СИБУРа. В частности, не продлевают трудовые договоры с сотрудниками, которые ранее привлекались по срочным контрактам. По данным компании, изменения затронут менее 1% сотрудников.

Галина Шамберина