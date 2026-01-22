Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о возвращении и к росту американских офлайн-ритейлеров.

На WWD вышла статья под названием «Универмаги могут вернуться к умеренному росту в 2026 году», в которой говорится о том, что после нескольких лет серьезных потрясений классический формат американского department store начинает постепенно стабилизироваться. WWD напоминает, что кризис универмагов был вызван сразу несколькими факторами: резким падением офлайн-трафика во время пандемии, ускоренным переходом покупателей в онлайн, ростом прямых продаж люксовых брендов через собственные сайты и бутики, а также избыточными торговыми площадями и высокими операционными затратами.

По оценке WWD, к 2026 году большая часть рынка уже прошла эту болезненную фазу и может выйти на умеренный рост за счет оптимизации форматов, улучшения клиентского опыта и более аккуратной работы с ассортиментом. При этом издание подчеркивает, что эта позитивная динамика не распространяется на двух крупнейших игроков рынка. Saks Global и Neiman Marcus продолжают испытывать серьезные трудности: высокий уровень долгов после объединения бизнеса, задержки платежей поставщикам, снижение доверия брендов и необходимость экстренных финансовых решений. Эти проблемы делают их положение заметно более уязвимым по сравнению с остальными участниками рынка, несмотря на общий тренд на стабилизацию.

