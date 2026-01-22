«Главным атрибутом богатства стали впечатления»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, на что тратят деньги ультрабогатые люди.

Фото: Yves Herman / Reuters

Если раньше наиболее обеспеченные люди покупали частные самолеты, редкое вино или часы, то теперь становится важным другое. Рынок ультрароскоши переживает глубокий сдвиг. Журнал The Economist подсчитал, что цены на предметы роскоши в ритейле стали снижаться с 2023 года, в то время как цена уникальных впечатлений устремилась вверх. В борьбе за клиентов крупнейшие бренды сделали все возможное, чтобы охватить максимальное количество локаций. Магазины люксовых модных домов есть практически во всех крупных городах мира, приобрести там что-то уже не составляет большого труда. Одежду и сумки покупают не только ультрабогатые, но и обеспеченный средний класс. Пропадает эффект дефицита и соперничества, замечает The Economist. Возникает ощущение пресыщения даже очень желанными товарами. Есть, конечно, и исключения — тот же Hermes придерживается правил эксклюзивности, это сохраняет интерес к сумкам, ведь их действительно сложно достать через специальные листы ожидания.

Эксперты при этом указывают на такие события, как Супербоул или Met Gala: даже если удастся заполучить билет, он обойдется вдвое дороже, чем стоил в 2019-м. Можно перепродать роскошные часы, но опыт наблюдения за самыми известными теннисистами с трибун Уимблдона передать невозможно. То же касается обеда в ресторане с тремя звездами Мишлен: гость платит не только за еду, но и за приборы, текстиль, музыку, а главное — за возможность занять место, которое не достанется в этот вечер другим. Плюс соцсети как бы повышают уровень признанности успеха и ценности каждого конкретного опыта: через публичность люксовые впечатления легче конвертируются в имидж. Глобальный рынок люксового гостеприимства за пять лет (к 2028 году) может вырасти с $240 млрд до $400 млрд. И один из больших уроков бизнесу преподнесет наверняка чемпионат мира по футболу в США этим летом.

Яна Лубнина