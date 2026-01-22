Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как появился знаменитый американский фастфуд.

Фото: Natasha Breen / REDA / Universal Images Group / Getty Images

Рубленые жареные котлеты люди ели с хлебом задолго до основания Гамбурга, не говоря уже о рождении Колумба. Но создать из этого идеальный фастфуд оказалось под силу лишь американскому плавильному котлу культур. В начале XIX века немцы привезли в США рецепт рунштекварм — теплого кругляша, закуски из остатков вчерашнего мяса в булке. В середине столетия в Америке началось массовое производство говядины и мясорубок. Гамбургер был уже близко. За право считаться его создателем спорят Чарли Нагрин из Сеймура, Луи Лассен из Нью-Хейвена и братья Фрэнк и Чарли Менчисы из Гамбурга, штат Нью-Йорк. Все они на исходе XIX века продавали на ярмарках и выставках котлеты в булочке, которые удобно есть на ходу. Идея оказалась востребованной. В 1920-х в Америке уже работала сеть ресторанов-гамбургерных, а еще через пару десятилетий McDonald’s прославил котлету в булке на весь мир. При чем тут Гамбург, науке в точности неизвестно. Только братья Менчисы понимающе кивают.

Павел Шинский