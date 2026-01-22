В Ижевске хотят расширить ТЦ на месте бывшего сквера на улице Молодежной

Павильон на месте бывшего сквера в Ижевске на улице Молодежной, 82А, планируется расширить пристроем: по замыслу, на первом этаже появится парковка на 16 машиномест, на втором — торговые площади. Для этого необходимо увеличить максимальный процент застройки в границах участка с 50 до 75%. Эскизный проект был опубликован на сайте муниципалитета 19 января.

Фото: Эскизный проект, ООО «Энтазис»

Общественные обсуждения с жильцами близлежащих домов по вопросу о разрешении на отклонение предельных значений проводятся до 2 февраля. Они были назначены на основании заявления Гулфии Фахрутдиновой и выписок из ЕГРН. По эскизу реконструкции, после обновления общая площадь здания составит 955,4 кв. м.

Напомним, сейчас на участке находится одноэтажный торговый центр (ТЦ). Землю под его строительство муниципалитет сдал в аренду летом 2023 года за 22,5 млн руб. В январе 2024 года горожане выступили против возведения объекта, опасаясь вырубки сквера. Строительство ТЦ было приостановлено. Региональная прокуратура начала проверку. По словам Главы Ижевска Дмитрия Чистякова, участок предоставили предпринимателю на законных основаниях по итогам торгов. В ноябре 2024 года застройщик ТЦ высадил 45 деревьев и кустарников на улице Молодежной в качестве компенсационной высадки.

Сейчас площадь разрешенной застройки сквера составляет 50%. В марте 2025 года на общественные обсуждения уже выносилось предложение расширить показатель до 75%. Тогда 112 жителей Ижевска выступили против этого. Они указали на отсутствие оснований для отклонения от предельных параметров по градостроительному законодательству. В июне 2025 года в ТЦ из-за нарушений антиалкогольного законодательства был закрыт магазин разливного.