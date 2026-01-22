Глава РСПП Шохин призвал прекратить охлаждать экономику

Бюджетную и денежно-кредитную политику в России пора смягчать, так как эффект от «охлаждения экономики» уже существенен, пора переходить к устойчивому росту. Такое мнение высказал «РИА Новости» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он напомнил, что в 2025 году «бизнес подтвердил высокую степень адаптивности», но «мы понимаем, что 2026 год будет тоже непростым».

«Надо уже сейчас начинать подогревать экономику», — считает господин Шохин. Он призвал поддерживать бизнес не «субсидиями, дотациями или резким снижением ставки», потому что это «даже вредно», а сбалансированным смягчением экономической политики. Важно не нарушить макроэкономическую стабильность и обеспечивать рост ВВП выше 1% при снижении инфляции, добавил глава РСПП.