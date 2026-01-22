«Газпром межрегионгаз Махачкала» проиграл спор с властями на 834 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан отказал компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» в удовлетворении исковых требований к четырем министерствам региона. Газовая компания подала апелляционную жалобу на решение суда. Материалы суда опубликованы в картотеке дела.

Истец требовал от Минэнерго Дагестана включить в тариф имущественные потери поставщика газа объемом почти 160 млн кубометров на общую сумму 834 млн руб. Также «Газпром межрегионгаз Махачкала» настаивал на публикации Минстроем и Минюстом республики приказа о нормативах потребления коммунальных услуг в новой редакции согласно решению Верховного суда Дагестана от октября 2019 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» зарегистрировано в 2016 году в Махачкале. Основной вид деятельности предприятия — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Генеральный директор — Ризван Мурадов. Головная компания ПАО «Газпром». Выручка предприятия за 2024 год составила 14,9 млрд руб., убыток — 16 млрд руб. Предприятие работает в убытке с 2010 года.

Третьим требованием стало взыскание с бюджета Дагестана в лице Минфина и Минстроя убытков на сумму 834 млн руб. Данная формулировка была скорректирована определением суда от февраля 2024 года.

В ходе разбирательства суд откладывал заседания для дополнительного изучения обстоятельств спора. В итоге арбитраж полностью отклонил претензии газовой компании.

Тат Гаспарян