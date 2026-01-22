В лицее Куюков прокуратура начала проверку после инцидента с химическим веществом

Прокуратура Пестречинского района организовала проверку после того, как один из учеников 7 класса лицея «Алгоритм» в деревне Куюки подмешал химическое вещество из игрового набора в напиток и предложил его троим одноклассникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Сообщается, что инцидент произошел 21 января 2026 года. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, в отношении матери подростка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

