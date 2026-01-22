В лицее в Куюках ученик подмешал химическое вещество в напиток одноклассникам

В лицее «Алгоритм» деревни Куюки учащийся 7 класса принес реактив из игрового химического набора, добавил его в напиток и предложил выпить троим одноклассникам. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канал Пестречинского района Татарстана.

Инцидент произошел 21 января 2026 года. Дети были направлены в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ситуация находится на контроле руководства района.

Анна Кайдалова