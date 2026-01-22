96% всего импорта СПГ в Германию приходится на США

В 2025 году Германия импортировала 101 ТВт•ч сжиженного природного газа (СПГ) из США — на 60% больше, чем годом ранее. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на подсчеты некоммерческой организации «Немецкая экологическая помощь» (Deutsche Umwelthilfe, DUH). Тем самым 96% всего импорта СПГ в Германию теперь приходится на США. В прошлом году ФРГ заплатила за американский газ $3,2 млрд — против $1,9 млрд в 2024-м. Общий объем поставок СПГ также вырос — с 69 ТВт•ч в 2023 году до 106 ТВт•ч в 2025-м.

Германия стала наращивать закупки СПГ после начала военного конфликта на Украине в 2022 году, чтобы снизить свою зависимость от российского газа. Эксперты указывают на растущую зависимость от поставок из США — в DUH заявили, что это повышает «уязвимость страны в сфере энергетической политики». «Импорт СПГ больше не является способом преодоления краткосрочных трудностей в кризисной ситуации. Дональд Трамп целенаправленно использует поставки газа, чтобы ввергнуть Европу и Германию в фатальную зависимость от топлива (из США.— “Ъ”)»,— отмечает управляющий директор DUH Саша Мюллер-Креннер.

Яна Рождественская