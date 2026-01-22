Продажи ноутбуков в России в 2025 году упали почти на треть

По итогам 2025 года в России было продано около 2,9 млн ноутбуков на 169–183 млрд руб. В годовом выражении продажи сократились на 15–30%, пишут «Ведомости».

Издание ссылается на данные производителя электроники Fplus, сети «М.Видео» и исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»). Самым продаваемым брендом ноутбуков стал тайваньский Asus: он занял пятую часть рынка в денежном выражении. У китайской Huawei — 11% рынка, у американской Apple — 10%, у китайской Honor — 9%, доля тайваньской MSI в суммарных продажах — 7%, уточнили в Fplus.

По данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек на ноутбуки в 2025 году составил 58 105 руб., что на 8% ниже уровня предыдущего года. Число покупок было на 15% ниже при спаде продаж в денежном выражении на 23%.

В Fplus объяснили снижение продаж «общей стагнацией рынка электроники» в России. В Fintech Lab считают причиной увеличение доли серого импорта и сокрытие данных о поставках. По подсчетам компании, снижение продаж скорее можно оценить в 10–13%.

За десять месяцев 2025 года продажи электроники и бытовой техники сократились на 9%, в отдельных категориях падение достигло 25%. Собеседники «Ъ» ожидают постепенной стабилизации и роста рынка в течение 2026 года в связи с отложенным спросом и поэтапным снижением ключевой ставки ЦБ.

