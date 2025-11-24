Покупатель оторвался от экранов

Продажи электроники и бытовой техники по итогам десяти месяцев сократились на 9%, в отдельных категориях падение достигло 25%. Наибольшие потери понесли смартфоны, ноутбуки и телевизоры, при этом сегменты, связанные с приготовлением пищи дома, стали одними из наиболее быстрорастущих. Собеседники “Ъ” ожидают постепенной стабилизации и роста рынка в течение 2026 года в связи с отложенным спросом и поэтапным снижением ключевой ставки ЦБ.

Продажи электроники и бытовой техники в РФ (крупная, малая бытовая техника, компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, потребэлектроника) по итогам десяти месяцев сократились на 9% год к году в денежном выражении, в натуральном рынок вырос всего на 1,7%, рассказал “Ъ” представитель «Марвел-Дистрибуции». Продажи смартфонов сократились в штуках на 19,7%, в деньгах на 19,8%, крупной бытовой техники — на 4,2% в штуках и 8,5% в деньгах. При этом продажи компьютерной техники (ноутбуки и компьютеры) выросли 2,5% в штуках, но в деньгах сократились на 6% (см. график).

Источник “Ъ” на рынке добавляет, что за девять месяцев рынок электроники «значительно снизился»: «По основным категориям спад составил до 25% в штуках. Больше всего упали продажи смартфонов — на 20% по количеству и на 25% в деньгах, ноутбуков — на 15% в штуках и 20% в деньгах, а телевизоров — на 11% в штуках и 9% в деньгах». Кроме того, по его словам, продажи носимой электроники снизились на 11%.

«Если учитывать коррекцию курса доллара, то рынок чувствует себя нормально, спрос не упал критически и находится как минимум в стабильном состоянии, подходя к двум главным месяцам года для продаж»,— говорит представитель «Марвел-Дистрибуции». По его словам, растут продажи бюджетных категорий, а во-вторых, падение одних категорий заставляет расти другие: «Падение продаж смартфонов может свидетельствовать о том, что люди стремятся продлить срок тем, что были куплены ранее, отсюда рост в сегментах аккумуляторов, стекол, чехлов и т. п.».

В «М.Видео» “Ъ” добавили, что сегменты, связанные с приготовлением пищи дома, становятся одними из ключевых драйверов рынка. По данным компании, рынок аэрогрилей вырос до 882 тыс. устройств (+258% в штуках и +389% в деньгах), мультиварки и хлебопечки также показали рост в штуках и в выручке, а микроволновые печи удерживаются на уровне около 3,1 млн устройств при средней цене около 7,9 тыс. руб. «Такая динамика отражает устойчивый интерес покупателей к удобным решениям для домашней готовки и желание оптимизировать бытовые процессы»,— уверен представитель «М.Видео». В «Ситилинке» не ответили “Ъ”.

Основные причины падения рынка — снижение потребительского спроса и доступности кредитных инструментов в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ и привлекательных ставок по депозитам, а также удлинение цикла обновления техники, объясняет источник “Ъ” на рынке.

«Все больше покупателей переносят крупные покупки на будущее или выбирают более доступные модели»,— говорит он.

Если рассматривать отдельные категории, то продажи ноутбуков «чувствительно реагируют на макроэкономические изменения», и часть покупателей предпочла отложить обновление устройств, выбирая более доступные конфигурации, объясняет источник “Ъ”. При этом, по его словам, рынки смартфонов и телевизоров сейчас достигли насыщения, тогда как планшеты, напротив, остаются наиболее стабильной категорией продаж. При этом источник “Ъ” ожидает «постепенную стабилизацию и рост рынка в целом» в течение 2026 года в связи с реализацией отложенного потребительского спроса и поэтапным снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

