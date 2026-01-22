Созданные ИИ треки вошли в чарты российских стримингов

В российские чарты музыкальных стриминговых площадок начали попадать композиции, созданные с помощью искусственного интеллекта, пишут «Ведомости». Одним из самых прослушиваемых треков за новогодние праздники стал сгенерированный «Расскажи, Снегурочка» от проекта Sasha Komovich.

В период с 31 декабря по 11 января кавер на одноименную песню из мультфильма «Ну, погоди!» послушали 2 млн подписчиков «Яндекс Музыки». Трек занял третье место в чартах стриминга. На «VK Музыке» в новогодние праздники песня вошла в пятерку самых прослушиваемых композиций, а на «Кион Музыке» заняла шестое место. Также в чарты попали сгенерированные треки «На мурмулях» проекта «Это радио» и «Ярмарка судеб» от Alena.

Тренд на ИИ-композиции сформировался недавно — в последние несколько месяцев, сообщил главный редактор «VK Музыка». По оценкам экспертов, около 20% общего количества новых треков на музыкальных площадках — это генеративный контент. По словам представителей «Яндекс Музыки», оценить точное количество ИИ-треков на стриминге затруднительно, поскольку сервисы ориентируются на официальные заявления исполнителей и продюсеров контента.

Собеседники газеты отметили, что сгенерированные треки вытесняют произведения реальных авторов и это может привести к снижению эффективности при достижении целей по развитию креативной экономики в России. Эксперты считают, что создание ИИ-контента — самое масштабное в истории нарушение авторского права.