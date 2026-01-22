Производитель суперъяхты Bayesian обвинил в ее крушении владельца и экипаж

Итальянский производитель яхт The Italian Sea Group (TISG) подал иск в сицилийский суд к Анджеле Бакарес Линч — вдове британского бизнесмена Майкла Линча. Он в 2024 году утонул при крушении яхты Bayesian, построенной итальянской компанией. Об этом пишет The Daily Telegraph, в распоряжении которой оказался иск. TISG заявляет, что в крушении виноват не производитель, а владельцы и экипаж, при этом катастрофа привела к снижению продаж ее яхт на сотни тысяч евро. TISG требует выплатить ей компенсацию в размере €456 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Igor Petyx / Reuters Фото: Igor Petyx / Reuters

Парусная суперъяхта Bayesian затонула у берегов Сицилии 19 августа 2024 года. На борту находились 22 человека, семь из них погибли, в том числе сам Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна. Сама госпожа Бакарес Линч, которой официально принадлежала яхта, также находилась на ней в момент крушения, но выжила.

Как пишет The Daily Telegraph, в иске TISG утверждает, что причиной крушения стали не недочеты в конструкции яхты, а халатность экипажа. Источники в окружении госпожи Бакарес Линч, которая официально отказалась от комментария, заявили газете, что обвинения со стороны TISG «циничны» и «недобросовестны». Они сослались на то, что британский морской регулятор ранее указывал на технические недочеты яхты.

В мае 2025 года британский отдел по расследованию морских инцидентов при Министерстве транспорта опубликовал предварительный отчет о крушении. Регулятор пришел к выводу, что компания, построившая Bayesian, не проинформировала владельца и экипаж яхты о некоторых ее конструктивных особенностях, делавших судно уязвимым.

Яна Рождественская