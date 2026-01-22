Осужденная за мошенничество бизнесвумен просит Трампа сократить ей срок

Основательница компании Theranos Элизабет Холмс, признанная виновной в обмане инвесторов на $121 млн, обратилась к администрации США с просьбой о сокращении ее тюремного срока. Ее письмо размещено на сайте Министерства юстиции США и, судя по отметке, находится на стадии рассмотрения.

В ноябре 2022 года Элизабет Холмс была приговорена к 135 месяцам тюремного заключения. Осуждение Холмс стало результатом расследования масштабного мошенничества, организованного через стартап Theranos. Компания обещала революцию в медицине, заверяя, что созданное ею оборудование дает возможность сделать 240 анализов по одной капле человеческой крови. Все это оказалось ложью.

Согласно приговору, Элизабет Холмс должна была провести за решеткой более 11 лет. Но в 2023 году ее срок сократили на полтора года, а в 2025 году — еще на год, и она должна выйти на свободу в конце декабря 2031 года. Если ее заявление о сокращении срока будет удовлетворено, она освободится еще раньше. В Министерстве юстиции США и в Белом доме обращение Элизабет Холмс не комментируют.

Алена Миклашевская