Тюремный срок Элизабет Холмс сокращен еще на год

Тюремный срок основательницы стартапа Theranos Элизабет Холмс, признанной виновной в обмане инвесторов на $121 млн, сокращен уже почти на три года, сообщает Business Insider.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adrees Latif / Reuters Фото: Adrees Latif / Reuters

В ноябре 2022 года Элизабет Холмс была приговорена федеральным судом в Сан-Хосе (штат Калифорния) к 135 месяцам тюремного заключения. Однако еще летом 2023 года стало известно, что ее тюремный срок был сокращен на полтора года. Согласно же последним данным из реестра Федерального бюро тюрем США, время ее пребывания в тюрьме было сокращено еще на год. Теперь Элизабет Холмс должна выйти на свободу 30 декабря 2031 года, проведя за решеткой только 8 лет и 7 месяцев вместо изначально назначенных судом 11 лет и 3 месяцев.

Скандал вокруг Theranos разразился осенью 2015 года. Тогда The Wall Street Journal рассказала, что устройство стартапа, которое, как заявляла сама компания, должно производить 240 анализов на основании одной капли крови, на самом деле могло сделать всего 15 анализов. Ложью оказались и заявления о получении одобрения регуляторов США для использования устройства в американской армии.

Летом 2018 года прокуратура после собственного расследования предъявила обвинения в мошенничестве Элизабет Холмс и Рамешу Балвани, ее бывшему гражданскому мужу и генеральному директору Theranos. Тот в итоге был приговорен к 13 годам тюремного заключения, но, как отмечает Business Insider, и его срок отбытия наказания был сокращен на три года.

Кирилл Сарханянц