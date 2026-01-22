Главу воронежской сети АЗС «Калина Ойл» отправили под домашний арест

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству местного УФСБ отправил под домашний арест основателя «Калина Ойл» Валерия Борисова. Как рассказали “Ъ” в суде, мера пресечения ему избрана до 14 марта.

Валерию Борисову вменяется в вину участие в незаконной банковской деятельности, выразившейся в обналичивании денег (ст. 172 УК РФ, до семи лет колонии). По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, домашний арест Валерию Борисову был назначен в связи с тем, что он признал вину и сотрудничает со следствием.

Главу «Калины Ойл», в которую входят более 80 заправок в четырех регионах, задержали накануне после серии обысков в офисах, связанных с сетью компаний. Это уже второе уголовное дело для Валерия Борисова. В 2019 году он получил два года колонии за мошенническое возмещение 65 млн руб. НДС.

Сергей Толмачев, Воронеж