Сибирское ГУ Банка России прокомментировало рост ОСАГО в Новосибирской области

Территориальный коэффициент по ОСАГО в Новосибирской области может быть скорректирован только после уменьшения мошеннических схем в автостраховании региона, заявили в Сибирском ГУ Банка России. Ранее депутаты областного законодательного собрания обсудили инициативу направить обращение к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной и председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину о понижении в регионе территориального коэффициента при расчете тарифа ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Банк России рассмотрит возможность изменения тарифов в регионе только после того, как ситуация на рынке ОСАГО кардинально изменится. Для этого необходимо усиление взаимодействия региональных властей, правоохранительных органов и страховщиков, и принятие комплекса мер. В том числе необходимо обеспечить доступ страховщиков к камерам видеонаблюдения на дорогах для анализа обстоятельств ДТП, регулярную проверку полисов ОСАГО у автовладельцев»,— прокомментировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

По данным регулятора, с 9 декабря 2025 года, когда вступили в силу новые тарифные изменения, средняя стоимость классических полисов ОСАГО для автовладельцев Новосибирской области составила 11,1 тыс. руб. При этом по России в целом этот показатель меньше — 7 тыс. руб. Другие цифры приводит Новосибирскстат, согласно которому годовая стоимость полисов ОСАГО в Новосибирской области в декабре 2025 года выросла более чем в два раза по сравнению с ноябрем 2025 года. Тариф составил 38 тыс. руб. против 16,5 тыс. руб. месяцем ранее.

«Мы видим успешные примеры существенного снижения рисков страхового мошенничества в тех регионах, которые столкнулись со схожими проблемами, но где были приняты аналогичные меры по их решению. Благодаря этому с 2021 года количество регионов с высокими рисками страхового мошенничества сократилось с 12 до 2»,— добавили в Сибирском ГУ Банка России.

В Сибири в целом, по данным ведомства, в 2024 году превышение выплат над сборами составляло около 0,7 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года разница между выплатами и сборами уже достигла 1,8 млрд руб.

Лолита Белова